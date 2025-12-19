I Patagarri tornano con il nuovo singolo “Sbronzi fuori”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo aver annunciato “L’Ultima ruota del Caravan European Tour”, i Patagarri tornano con “Sbronzi fuori”; Atlantic Records / Warner Music Italy) fuori oggi ovunque.

Il brano inaugura una trilogia collaborazioni con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. Il primo capitolo vede il contributo di False e del team Itaca, che hanno aggiunto al brano un dettaglio sonoro capace di esaltare l’anima dei Patagarri, cucendo un vestito musicale perfetto per la loro identità.

In pieno stile “Patagarri”, il brano affronta uno dei paradossi più radicati del nostro Paese: la naturalezza con cui conviviamo con l’alcol, tra rituali culturali, serate finite a caso e mattine che iniziano con un mal di testa che sembra una punizione divina. Tra pavimenti che diventano temporanei rifugi, cachet pagati più in consumazioni che in moneta e strade illuminate da lampioni che sembrano più accoglienti delle case, la band costruisce un racconto ironico ma affilato, su un tappeto di gipsy jazz energico e imprevedibile. Tra pavimenti che diventano temporanei rifugi, cachet pagati più in consumazioni che in moneta e strade illuminate da lampioni che sembrano più accoglienti delle case, la band costruisce un racconto ironico ma affilato.

Su un tappeto di gipsy jazz energico e imprevedibile, la band mostra ancora una volta che la vera ricchezza è la creatività: la capacità di cadere, ridere, rialzarsi e farne musica. Una canzone “sbronza”, certo, ma pienamente consapevole.

