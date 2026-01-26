I medici chiedono una riforma delle norme sulla responsabilità penale

ROMA (ITALPRESS) - Le modifiche della responsabilità dei medici e degli odontoiatri nella crisi delle vocazioni. questo i tema che è svolto a Venezia per iniziatica dell'Omceo provinciale. Al centro dei lavori la carenza dei medici e la scarsa attrattività della professione legata al problema della responsabilità penale. Il commento del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. sat/gtr