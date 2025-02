ROMA (ITALPRESS) – Domenica 2 febbraio Luigi Calagna e Sofia Scalia – alias i Me contro te – hanno pubblicato un divertente video sui loro social in cu annunciano che a Settembre finalmente si sposano. Luì in costume hawaiano, calzini bianchi, scarpe da ginnastica con sopra la giacca da smoking, Sofì in mini dress bianco, velo, occhiali da diva e bouquet si mostrano nel video con un grande cartello con scritto: CI SPOSIAMO! SETTEMBRE 2025. Il video ha raggiunto numeri da capogiro in poche ore infatti è già arrivato a 3,3 ML di views su TikTok , 2,3 MLN su Instagram e 250K su YouTube. Sotto si leggono migliaia di commenti entusiasti e commossi dei loro fan. Dopo 3 anni dalla proposta di matrimonio avvenuta sul lago di Como (il video ha realizzato 7 milioni di views, ndr ) i promessi sposi hanno individuato il periodo migliore per celebrare le nozze. La cerimonia si svolgerà nella loro terra in Sicilia, proprio dove si sono conosciuti e innamorati esattamente il 26 dicembre del 2012. Dopo quasi 13 anni di unione sia personale che professionale, in cui i Me Contro te hanno conquistato l’affetto di milioni di bambini, Luì e Sofì sono pronti a pronunciare il tanto atteso si e cercheranno di condividerlo con tutti i loro fan coinvolgendoli passo dopo passo nell’organizzazione e nell’attesa del grande giorno.

“Sono stati tre anni pieni di impegni tra film, serie tv, tour musicale e ovviamente la creazione dei nostri video quotidiani”, – dichiara il futuro sposo – ma finalmente il sogno diventa realtà”. “Abbiamo dovuto aspettare un pò per trovare li momento più giusto per sposarci proprio perchè cercheremo di coinvolgere i nostri fan che in tutti questi anni hanno seguito la nostra storia. “- commenta Sofia- “Non vediamo l’ora di festeggiare con la nostra famiglia e tutti i nostri amici e speriamo di far sognare anche chi aspetta questo evento da tanto”. Dopo la proposta ripresa in diretta e il divertente annuncio della data cosa altro ci dobbiamo aspettare dalla coppia? Di sicuro sarà un’attesa piena di soprese da condividere con tutti coloro che amano Luì e Sofì e magari le soprese inizieranno proprio dal nuovo tour musicale Lo show dei 10 anni – Me contro Te che inizia il 22 marzo a Mantova.

foto: ufficio stampa LaPalumbo Comunicazione

(ITALPRESS).