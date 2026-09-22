I fratelli Esposito: “Emozionati e spensierati, bello stare insieme in Nazionale”

COVERCIANO (ITALPRESS) – In vista della gara di venerdì prossimo contro il Belgio, sfida di esordio del girone dell’Italia in Nations League, “sicuramente l’emozione è tanta e non vediamo l’ora di giocare. Vogliamo affrontare questa emozione, però abbiamo la fortuna entrambi di avere un pizzico di incoscienza che ci aiuterà sicuramente. Dovremmo essere spensierati perché saranno quattro partite tutte importanti”. Lo ha detto ai microfoni di Vivo azzurro, l’attaccante del Sassuolo (in prestito dal Cagliari) e della Nazionale Sebastiano Esposito, in diretta su ‘Vivo Azzurro’ insieme al fratello Francesco Pio, punta dell’Inter campione d’Italia.

“Suggerimenti da mister Mancini? È stato un grande attaccante anche lui, sicuramente ci può dare tantissimi suggerimenti sul ruolo ed indicazioni tecniche – ha raccontato Pio Esposito, tra i più attesi per questo trittico di gare che vedrà l’Italia affrontare Belgio, due volte la Turchia e Francia – Il ritiro lungo con quattro partite? È una cosa nuova per tutti, però credo che sia bello perché alla fine a noi piace giocare e quindi più partite ci sono e meglio è. Sono quattro sfide di alto livello, una dietro l’altra, e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

“Il ct ci ha detto di goderci questo ritiro – ha proseguito Sebastiano Esposito – In generale venire in Nazionale è una cosa strepitosa ed a volte fai fatica a godertela per le emozioni che provi, ed essere qui con tuo fratello è ancora più emozionante. Mancini ci ha dato anche suggerimenti di campo, come posizionare bene il corpo e affrontare al meglio il ritiro”.

L’Italia, reduce da un’estate amara per l’ennesima, mancata partecipazione ai Mondiali, ha subito voglia di riscattarsi venerdì contro il Belgio: “L’Olimpico di Roma ci aiuterà. Esordire in casa in Nations League sicuramente è un fattore positivo, ma a prescindere da tutto, cercheremo di portare a casa tre punti”, ha osservato ancora Sebastiano Esposito che ieri sera, essendo esordiente in Nazionale, ha cantato per i compagni, dopo cena, ‘O surdato nnammurato’. Il classico dazio al noviziato che serve a far gruppo e a cominciare una nuova stagione in azzurro con le giuste ambizioni.

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