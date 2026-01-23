I Clippers vincono il derby di Los Angeles, Miami ko a Portland: i risultati della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Otto partite di regular season di Nba nella notte tra giovedì e venerdì. Va ai Clippers il derby di Los Angeles contro i Lakers. Gli Heat di Fontecchio cadono a Portland, vittorie esterne per Denver e San Antonio. Houston si arrende a Philadelphia all’overtime e Golden State perde con Dallas.

I Los Angeles Clippers battono 112-104 i Lakers. Buona prova corale della franchigia di Lue, che manda sette giocatori in doppia cifra. Kawhi Leonard guida con 24 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Doppia doppia da 18 punti e 10 assist per James Harden. Lakers ko nonostante i 32 punti, 11 rimbalzi e 8 assist di Luka Doncic. Diciassette punti per Simone Fontecchio nella sconfitta di Miami a Portland. 127-110 per i Trail Blazers, trascinati da uno Shaedon Sharpe da 27 punti e 7 rimbalzi. L’ala azzurra gioca 25 minuti e chiude con il 64% dal campo (7/11), aggiungendo anche 4 rimbalzi e 3 assist.

San Antonio passa a Salt Lake City. Gli Spurs sconfiggono 126-109 Utah, grazie a un De’Aaron Fox da 31 punti e un Victor Wembanyama da 26 punti e 14 rimbalzi. Denver corsara a Washington: 107-97 per i Nuggets, che approfittano dei 35 punti, 8 rimbalzi e 3 assist di Peyton Watson per tornare al successo dopo due sconfitte consecutive.

Houston si arrende a Philadelphia dopo un overtime. I 76ers la spuntano 128-122 con Tyrese Maxey (36 punti+10 assist) che mette la firma su 6 dei 13 punti segnati nel supplementare dalla sua squadra. Joel Embiid c’è e va in tripla doppia (32+15+10). Non bastano ai Rockets i 36 punti di Kevin Durant.

Golden State si inchina a Dallas 123-115. Doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi per Cooper Flagg e 30 punti+9 assist per Naji Marshall. I Warriors non sfruttano i 38 punti di Steph Curry.

Vittoria esterna per Chicago, che piega 120-115 Minnesota: 22 punti per Coby White e 21 per Josh Giddey. Timberwolves ko nonostante i 50 punti combinati da Julius Randle (30) e Anthony Edwards (20).

Charlotte domina sul parquet di Orlando: 124-97 per gli Hornets con Brandon Miller alla sirena con 20 punti e 4 asisst e LaMelo Ball con 16 punti, 6 rimbalzi e 7 assist.

