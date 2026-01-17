I Clippers vincono a Toronto all’overtime, Cleveland sbanca Philadelphia: i risultati Nba

ROMA (ITALPRESS) – I Clippers passano a Toronto dopo un overtime, mentre Houston la spunta in casa su Minnesota. Cleveland sbanca Philadelphia e Sacramento domina Washington. Sono sei le partite di regular season di Nba nella notte tra venerdì e sabato.

I Los Angeles Clippers piegano Toronto 121-117 al supplementare: decisivo James Harden, in assenza di Kawhi Leonard, con 8 punti nei cinque minuti addizionali. Il Barba termina con 31 punti e 10 assist, oltre ai liberi a un minuto e mezzo dalla fine che mandano il match all’overtime.

Houston la spunta su Minnesota 110-105 in casa grazie a un vintage Kevin Durant, che mette a referto 39 punti, 4 rimbalzi e 7 assist rispondendo ai 39 punti, sponda Timberwolves, di Julius Randle.

Cleveland corsara a Philadelphia: 117-115 per i Cavs con un Jaylon Tyson da 39 punti e il 76% dal campo.

Indiana doma New Orleans sul proprio parquet: 127-119 per i Pacers, trascinati dal duo Huff-Siakam (29+27 punti).

Brooklyn batte Chicago 112-109: Nets aggrappati al solito Michael Porter Jr, che chiude con 26 punti e 7 rimbalzi.

Quarta vittoria consecutiva per Sacramento, che domina in casa contro Washington: 128-115 per i Kings, che conducono dall’inizio alla fine. Mvp Russell Westbrook con 26 punti e 6 assist.

