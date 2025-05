Correre è uno degli sport più accessibili e gratificanti, ma anche tra i runner più esperti è facile incappare in errori che possono compromettere i progressi o aumentare il rischio di infortuni.

Conoscere e correggere questi errori è fondamentale per migliorare le prestazioni e godersi appieno ogni corsa.

I running coach cercano sempre di spiegare agli atleti che seguono come i buoni risultati, siano sempre l’espressione di molteplici fattori, che vanno tutti curati durante la preparazione. Qui di seguito vi proponiamo i 7 errori più comuni del runner.

1. Correre sempre allo stesso ritmo

Molti runner tendono a mantenere un ritmo costante in ogni allenamento, senza variare intensità o tipologia di esercizio. Questo approccio può portare a una stagnazione delle prestazioni e aumentare il rischio di infortuni.

Come evitarlo: Integra allenamenti di fondo lento regolari nel tuo piano settimanale. Per approfondire come strutturarli correttamente, puoi consultare questo articolo sull’allenamento a bassa intensità (Zona 2).

2. Ignorare il riscaldamento e il defaticamento

Saltare il riscaldamento prima della corsa o il defaticamento dopo può aumentare il rischio di infortuni e dolori muscolari.

Come evitarlo: Dedica 5-10 minuti al riscaldamento con esercizi leggeri come jogging lento o movimenti dinamici. Dopo la corsa, fai un defaticamento con corsa leggera o camminata seguita da stretching.

3. Trascurare il recupero

Non concedersi adeguati periodi di riposo può portare a sovrallenamento, affaticamento cronico e infortuni.

Come evitarlo: Integra i giorni di riposo nel tuo programma di allenamento. Lascia che i muscoli si riposino e si riparino per evitare il sovrallenamento. Ricorda che il riposo è parte integrante del miglioramento della performance.

4. Non seguire un piano di allenamento strutturato

Correre senza un piano può portare a risultati irregolari, sovraccarichi o addirittura infortuni.

Come evitarlo: È consigliabile seguire un programma di allenamento che preveda diverse sessioni di corsa con obiettivi ben definiti. Un buon piano alterna sessioni di corsa, riposo e allenamenti complementari (come il cross-training) per evitare di sovraccaricare i muscoli.

5. Indossare scarpe inadeguate

Correre con scarpe non adatte al proprio tipo di piede o al terreno può causare dolori e infortuni.

Come evitarlo: Investi in un paio di scarpe da corsa adatte alla tua forma del piede e al tipo di corsa (strada, trail, ecc.). Fatti consigliare da un esperto in negozio.

6. Trascurare l’idratazione

Non bere abbastanza acqua prima, durante e dopo la corsa può portare a disidratazione, che influisce negativamente sulle prestazioni.

Come evitarlo: Mantieniti idratato durante tutto il giorno e bevi piccoli sorsi d’acqua durante la corsa, soprattutto in condizioni di caldo



7. Non ascoltare il proprio corpo

Ignorare i segnali di affaticamento o dolore può portare a infortuni più seri.

Come evitarlo: Impara a distinguere tra fatica normale e dolore che potrebbe indicare un problema. Se senti dolore persistente, concediti del tempo per riposare e consultare un professionista se necessario

Conclusione

Evitare questi errori comuni può aiutarti a migliorare la tua esperienza di corsa e ridurre il rischio di infortuni. La chiave è ascoltare il tuo corpo, progredire con calma e adottare una routine di allenamento equilibrata. Se desideri un supporto personalizzato per ottimizzare il tuo allenamento, considera di affidarti a un running coach esperto come quelli disponibili sul sito Runritual.it. La prima settimana di allenamento e’ gratuita.