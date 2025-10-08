Hyundai 45, la concept elettrica che ha da fatto da apripista a IONIQ 5

ROMA (ITALPRESS) – Chiamata semplicemente 45, la concept car elettrica di design cinque anni fa ha reso omaggio a uno dei modelli più iconici della storia di Hyundai, la Pony. Nel panorama del design automobilistico, esistono concept destinati a rimanere semplici esercizi di stile e altri che, al contrario, incarnano una vera e propria visione, segnano un cambiamento e annunciano un nuovo inizio: la Concept 45 è appartenuta senza dubbio a questa seconda categoria. Guardando al 1974, quando Hyundai presentò al Salone di Torino la Pony Coupe Concept firmata da Giorgetto Giugiaro, la 45 ha raccolto l’eredità di quell’audacia stilistica e l’ha proiettata verso il domani, anticipando l’evoluzione del Brand dell’epoca, verso il suo percorso di elettrificazione.

La 45 ha preannunciato così una nuova era del design automobilistico Hyundai, dove elettrificazione, tecnologie autonome e design intelligente si sono fuse in un manifesto di stile, innovazione e visione, capace di ridefinire i confini della mobilità del futuro.

Il design essenziale e scolpito di Concept 45 era fortemente evocativo. Il nome stesso era un doppio omaggio: ai 45 anni che separavano le due vetture (1975 e 2020), e agli angoli a 45° che definivano la silhouette del modello, anticipando all’epoca una nuova direzione del design di Hyundai. Le superfici pulite e la struttura minimalista, ispirate all’aerodinamica e all’eleganza razionale dei velivoli degli anni ’20, davano vita a un’estetica potente, che parlava di funzionalità ed emozione.

Nel suo stile, la Concept 45 ha introdotto in chiave pionieristica il linguaggio di design “Sensuous Sportiness”: un approccio che univa armonia visiva, dinamismo e connessione emotiva. All’esterno, la concept car eliminava la complessità: celebrava le linee pure, i volumi definiti, l’essenzialità come forma di bellezza. Ogni dettaglio esprimeva praticità e innovazione in chiave raffinata: dai gruppi ottici a “lampada cubica” che reinterpretano in chiave moderna la griglia della Pony Coupe, alle telecamere laterali che sostituivano gli specchietti retrovisori, fino alle luci LED integrate nella fiancata, capaci di comunicare al conducente l’autonomia residua ancora prima di salire a bordo.

Gli interni, invece, erano realizzati come un vero e proprio “living space” dove la tecnologia si faceva discreta, per lasciare protagonista l’esperienza umana. Legno, tessuti pregiati e pelle dialogavano con la luce naturale per creare un ambiente accogliente e intuitivo, capace di trasformarsi in base ai bisogni di chi viaggia. L’architettura piatta – lo skateboard floor – permetteva di liberare spazio e progettare un abitacolo accogliente, flessibile, ispirato al design domestico. I sedili ruotavano per facilitare l’interazione e i passeggeri potevano accedere a contenuti e comandi tramite proiezioni integrate nel cruscotto. Qui trovava piena espressione il concetto Hyundai STYLE SET FREE: ogni elemento era modulabile, ogni funzione era studiata per adattarsi perfettamente allo stile di vita contemporaneo, elevando l’esperienza di bordo a un nuovo standard di comfort, tecnologia e design.

Riprendendo le proporzioni e lo spirito della Pony Coupe Concept, la 45 rivendicava con orgoglio le radici di Hyundai, proiettandosi con ancora maggiore consapevolezza verso il futuro – un futuro che sarebbe poi diventato forma concreta nella Hyundai IONIQ 5. Primo modello della gamma IONIQ 100% elettrica, IONIQ 5 ha aperto le porte a una nuova era della mobilità, diventando un vero e proprio manifesto dell’innovazione secondo il Brand intesa come come sviluppo di soluzioni concrete capaci di migliorare la vita delle persone e contribuire a costruire un futuro migliore.

IONIQ 5 non è stata solo il primo modello di una nuova generazione di veicoli 100% elettrici: è stata l’emblema della capacità di Hyundai di connettere le persone con un’idea di mobilità che emoziona, ispira e lascia il segno. Oggi, come allora, il Brand continua a spingersi oltre, reinterpretando con audacia il passato e il presente per costruire un futuro innovativo autenticamente al servizio delle persone.

Se IONIQ 5 ha rappresentato la visione diventata realtà, la concept car 45 è stata la scintilla che l’ha accesa. Con il suo design essenziale e radicale, la sua architettura aperta e l’approccio human-centric, la 45 ha tracciato una nuova strada, trasformando un tributo al passato in una piattaforma per l’innovazione.

foto: Hyundai Italia

(ITALPRESS).