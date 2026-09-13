Bernini “I posti letto per studenti creati con il Pnrr costeranno l’80% in meno rispetto al mercato”

ROMA (ITALPRESS) – “I posti letto creati con il PNRR costeranno l’80% in meno in termini di valore rispetto ai posti letto esistenti a mercato, il che significa che noi avremo un 30% di posti letto gratuiti per effetto della quota riservata dal diritto allo studio, secondo il bando PNRR: di questi 63mila posti letto, circa 20mila saranno gratuiti. Tutto questo per noi non rappresenta solamente un numero, rappresenta un traguardo: migliaia di ragazzi e ragazze potranno avere un luogo dove dormire”. E’ quanto aveva dichiarato la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso del question time della Camera di mercoledì. “A differenza di alcuni leader dell’opposizione che, facendo polemiche un po’ pretestuose, hanno utilizzato le tende per selfie dentro le tende, noi abbiamo aperto i cantieri e possiamo dire con orgoglio che abbiamo raggiunto il target” per i posti letto, “l’abbiamo superato e ora consegniamo nelle mani degli studenti le chiavi delle loro nuove case”.

– foto IPA Agency –

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