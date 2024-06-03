تأسس مركز نشر إيطالي جديد، يطلق عليه Horus، وهي “شركة إعلامية” معلوماتية تابعة لمينتاكا، وهو واقع يعد بإثراء بانوراما التحرير والاتصالات الوطنية والدولية التي تستهدف الأجيال القادمة.

والمبادرة، التي روج لها رجل الأعمال الإيطالي المغربي الشاب زكريا مفيد وعائلته، تهدف إلى جلب شيء جديد إلى عالم المعلومات.

وقال مفيد إن المهمة الرئيسية للمركز هي تقديم المعلومات ذات المنظور الدولي التي يمكن التعبير عنها بأصوات عديدة من إيطاليا وأوروبا ونحو أفريقيا والعالم العربي، في مفتاح تبادل وثيق بفضل التحليل المتعمقة والسرد المستمر للأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية الحالية من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات المبتكرة والمخصصة التي يمكنها إشراك الجيلين الثاني والثالث من الإيطاليين بشكل أفضل.

وأشار إلى أن الهدف من المجموعة هو تغطية شريحة من المعلومات في إيطاليا تستهدف الأجيال القادمة، الذين هم مجرد قراء يقظين وفضوليين، ولكن أيضًا صناع القرار السياسي، وطبقة حاكمة يمكنها الاستفادة من أدوات التفسير الدقيقة ومع وجود دولي وربطها بالأحداث الرئيسية في أفريقيا والعالم العربي، في نقطة مرجعية لتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية.

وشدد على أنه يعد بمثابة جسر حقيقي للمعرفة المتبادلة وتقاسم الفرص.