MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive consolida il suo ruolo di tech-mobility company, nata con i dealer e per i dealer, attraverso il lancio dell’Horizon Mobility Platform. Una piattaforma di sales intelligence progettata per mettere in rete le vetture dei concessionari partner di Horizon che, associandole ai migliori canoni costruiti con gli Horizon Index, permette di attivarne la promozione tramite tutta la rete commerciale diretta e indiretta di Horizon Automotive. Attraverso una serie di funzionalità evolute, la Mobility Platform consente l’opzionamento e la vendita del sell-in multibrand di Horizon Automotive, il caricamento da parte dei dealer del proprio stock e la sua promozione attraverso tutta la rete commerciale Horizon, la visualizzazione di informazioni tecniche e lo stato dettagliato di ogni singolo modello caricato a sistema, la visualizzazione del miglior canone calcolato in tempo reale attraverso gli Horizon Index, la possibilità di scaricare preventivi customizzati per ogni veicolo e offerta e di seguire digitalmente il cliente in tutta la sua journey, dalla vendita al post-vendita.

Uno strumento innovativo in cui la formazione quotidiana ricopre un ruolo chiave: infatti, grazie alla presenza di un’area Academy ricca di contenuti specifici sul mondo del noleggio a lungo termine e sui brand auto, l’apprendimento dei dealer e il loro ingresso nel mondo del NLT viene ulteriormente facilitato e accelerato. Inoltre, grazie ad un’area pensata ad hoc per le attuali e le future aziende clienti di Horizon, la Mobility Platform favorisce la condivisione rapida di modelli disponibili e marchi rappresentati, oltre a semplificare significativamente la relazione venditore-cliente, offrendo anche strumenti per gestire permute e aste interne per la valutazione dei veicoli usati dai clienti che vogliono sottoscrivere un contratto di noleggio. La piattaforma rappresenta quindi una pietra miliare nella crescita di Horizon e della sua rete, che attualmente coinvolge più di 30 partner commerciali e si estende su 15 regioni italiane, garantendo una copertura completa e capillare sull’intero territorio nazionale. Con l’introduzione della Mobility Platform, Horizon Automotive compie un ulteriore passo confermandosi l’unico tech-mobility provider all’interno del panorama dell’industria automobilistica basato sul forte sviluppo tecnologico e sullo stretto legame con il mondo della dealership.

foto: ufficio stampa Horizon

(ITALPRESS).