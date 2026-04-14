ROMA (ITALPRESS) – Dalle nevi di Sestriere, il comune più alto d’Italia, la nuova Suzuki eVitara 100% elettrica a 4 ruote motrici ci porta in Val di Susa. Il modello rappresenta un’evoluzione ecologica, introduce la piattaforma nativa HEARTECT-e e il sistema di trazione integrale elettrica Allgrip segnando un punto di svolta nella strategia globale della casa nipponica verso la neutralità carbonica. Sviluppata sulla base del concept “Emotional Versatile Cruiser”, la eVitara presenta una carrozzeria dalle linee nette. Il passo di 2.700 mm definisce l’assetto del veicolo, caratterizzato da sbalzi ridotti che ottimizzano l’angolo d’attacco e l’abitabilità interna. Il frontale integra gruppi ottici Matrix LED a tre punti. La struttura esterna è completata da cerchi da 18″ e 19″ e una protezione sottoscocca carenata per migliorare l’efficienza aerodinamica. La personalizzazione estetica prevede 11 opzioni cromatiche, tra cui 5 combinazioni bicolore con tetto nero a contrasto. L’interno della eVitara è strutturato su un’area display che accorpa la strumentazione digitale da 10,25 pollici, configurabile nel layout, e uno schermo centrale da 10,1 pollici dedicato all’infotainment. Il sistema supporta la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre a integrare la navigazione e la 360° View Camera per le manovre. La consolle centrale flottante ospita il comando “shift by wire” per la selezione delle marce e la piastra di ricarica a induzione per smartphone.

I materiali scelti per i sedili bicolore, nero e marrone, variano dalla pelle sintetica al tessuto tecnico. Il divano posteriore scorrevole di 160 mm permette di incrementare il volume del bagagliaio di oltre il 30%. La eVitara porta al debutto la piattaforma Heartect-e, progettata per integrare il pacco batterie nella struttura del pianale. Questa soluzione aumenta la rigidità torsionale e garantisce protezione ai componenti ad alto voltaggio in caso di impatto. Il pacco batterie da 61 kWh utilizza la tecnologia al litio-ferro-fosfato, scelta per stabilità termica e cicli di vita estesi. La gamma si divide in due configurazioni basate sul sistema eAxle, che accorpa motore e inverter. La versione a trazione anteriore (2WD) eroga 128 kW (174 CV) con una coppia di 193 Nm. La variante ALLGRIP-e utilizza due motori indipendenti per asse, raggiungendo una potenza combinata di 135 kW (184 CV) e una coppia massima di 307 Nm. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP combinato è di 426 km per la 2WD e 395 km per la 4WD. I tempi di ricarica in corrente continua consentono di recuperare l’80% dell’energia in 45 minuti. La prova su strada ha evidenziato un raggio di sterzata di 5,2 metri, valore contenuto per la categoria, che facilita l’impiego urbano. La gestione della trazione integrale ALLGRIP-e è elettronica e permette una risposta immediata alla perdita di aderenza.

La modalità “Trail”, che abbiamo inserito guidando nel Gran Bosco di Salbertrand, a pochi chilometri da Sauze d’ Oulx, agisce come un differenziale a slittamento limitato, frenando le ruote che slittano e trasferendo la coppia a quelle con trazione. Fra ghiaccio e fango la risposta della e Vitara è stata divertente e sicura. Per le pendenze elevate abbiamo utilizzato il sistema Hill Descent Control che mantiene automaticamente la velocità a 7 km/h. Il pacchetto ADAS di secondo livello include fra l’altro il Cruise Control Adattivo con funzione di riduzione velocità in curva e il monitoraggio del conducente tramite telecamera interna. La eVitara entra sul mercato con un listino che parte da 36.900 euro per la versione 2WD e per la 4WD in allestimento Cool, arrivando a 38.900 euro per la Top 4WD Allgrip-e. Suzuki applica al modello la garanzia “10&Lode”, che copre i componenti principali fino a 10 anni o 250.000 km a fronte della manutenzione regolare presso la rete ufficiale. In concessionaria dal prossimo mese di maggio.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

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