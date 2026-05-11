Home SeTV presenta AVRAH alla convention di Banca Mediolanum

TORINO (ITALPRESS) – Parte sotto il segno dell’innovazione il debutto ufficiale di AVRAH, il nuovo software proprietario di Home SeTV, che viene presentato durante la due giorni di lavori di Banca Mediolanum all’Inalpi Arena di Torino. Il lancio arriva a pochi giorni da un riconoscimento istituzionale: l’8 maggio, presso la Camera dei Deputati, Jacopo Mascitelli, CTO e co-founder di Home SeTV, già Under 30 Forbes 2025, ha ricevuto il Premio Innovazione 2026 assegnato dalla Fondazione Italia USA nell’ambito del premio dedicato alle aziende innovative. “AVRAH nasce con un obiettivo preciso: portare nel mondo del lavoro una nuova qualità della comunicazione digitale. Oltre l’evoluzione della videocall, bensì un ambiente capace di aumentare in modo concreto la presenza percepita di professionisti, aziende e team, rendendo ogni interazione più immersiva, più autorevole e più vicina – si legge in una nota -. Il software, sviluppato in Italia come risposta europea al mercato della videocomunicazione professionale extraUE, è progettato per operare completamente in locale, senza dipendere da cloud o server esterni fuori dal controllo dell’utilizzatore. Una caratteristica che assume un valore sempre più strategico in un momento in cui innovazione, sicurezza, sostenibilità tecnologica e indipendenza digitale diventano fattori decisivi per la crescita delle imprese e degli studi professionali”.

“AVRAH rappresenta un passaggio fondamentale per Home SeTV – dichiara Giuseppe Mascitelli, pioniere del video streaming e Presidente dell’azienda -. Per anni abbiamo lavorato per trasformare la comunicazione video in qualcosa di più umano, più forte, più memorabile. Oggi questo percorso incontra due segnali importanti: da un lato il riconoscimento ricevuto per l’innovazione, dall’altro il debutto del nostro software davanti a una delle più grandi reti professionali italiane. È un inizio che sentiamo come una responsabilità, non solo come un traguardo”. Con AVRAH, Home SeTV “si propone di aprire una nuova fase nella comunicazione professionale – prosegue la nota -: più immersiva, più sicura, più identitaria. Una tecnologia pensata non per sostituire la relazione umana, ma per restituirle forza anche quando avviene a distanza. Il riconoscimento della Fondazione Italia USA e il lancio durante la Convention di Banca Mediolanum segnano così due momenti distinti ma profondamente collegati: la conferma istituzionale di un percorso innovativo e il primo passo pubblico di una tecnologia pensata per entrare nel mercato europeo con una visione chiara. Quella di rendere la comunicazione digitale non solo più efficiente, ma finalmente più presente”.

– foto Avrah.it –

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