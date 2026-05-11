Urso “Con l’intelligenza artificiale occorre un approccio sicuro affinché porti benefici reali”

MILANO (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è una leva strategica per la competitività industriale e il futuro del lavoro, ma occorre un approccio antropocentrico sicuro e inclusivo perché porti benefici reali”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio testuale inviato al forum Futuro direzione nord, tenutosi presso l’Auditorium Squinzi Assolombarda a Milano.

“L’Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legge quadro coerente con le direttive europee – prosegue Urso, – Abbiamo definito i settori prioritari e l’applicazione della strategia nazionale, in più abbiamo pubblicato le linee guida per l’implementazione dello strumento nel mondo del lavoro: permangono sfide concrete, come la formazione. In questo percorso il nord si distingue come motore di innovazione e crescita, grazie alla forte capacità produttiva e al capitale umano qualificato: è un modello di riferimento per tutto il paese, così da poter raggiungere insieme nuovi successi”.

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