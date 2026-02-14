Hockey, torneo maschile: l’Italia cede di schianto 11-0 alla Finlandia

MILANO (ITALPRESS) – I pronostici erano completamente chiusi. Da una parte l’Italia reduce da due ottime prove concluse però con altrettante sconfitte, dall’altra i campioni olimpici in carica della Finlandia e un roster quasi interamente composto da giocatori di Nhl. Dura dieci minuti la resistenza degli azzurri, capaci di erigere un fortino nel proprio terzo difensivo. Poi la Finlandia passa in vantaggio e a metà del primo periodo è già avanti 3-0. E’ solo il prologo di un impietoso 11-0 per i superfavoriti; all’Italia non basta il sostegno della Santa Giulia Arena capace di presentare ancora una volta un colpo d’occhio spettacolare.

“C’è poco da dire – spiega Alex Trivellato – ci è mancata l’energia e abbiamo subito per tutta la gara. Poi contro squadre di questo livello non puoi commettere il minimo errore perché vieni subito punito”. Gli azzurri provano a resistere, ma raramente si presentano in avanti e non sono quasi mai pericolosi, fatta eccezione per un paio di buone opportunità nella seconda frazione che entusiasmano il pubblico ma non cancellano lo zero dai gol fatti.

Il cammino dell’Italia comunque prosegue, anche se bisognerà attendere il termine della fase preliminare per capire a chi sarà accoppiata nei playoff che assegneranno i posti restanti per i quarti di finale.

“Una partita negativa – conclude Trivellato – non cancella l’ottimo percorso fatto fino a qui; recupereremo e ci faremo trovare pronti per la prossima sfida”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).