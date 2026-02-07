Hockey, primo ko per le azzurre: la Svezia si impone 6-1

Mandatory Credit: Photo by Jessica Gow/TT/Shutterstock (16526929w) Italy's Matilde Fantin against Sweden's goalkeeper Ebba Svensson Traff during the group stage match in Group B between Sweden and Italy at Santagiulia Arena during the Olympic Games in Milan. 2026 Olympics Ice Hockey Sweden-Italy, Milano - 07 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – La nazionale italiana di hockey su ghiaccio non riesce a dare seguito alla vittoria ottenuta nel suo debutto ai Giochi di Milano-Cortina 2026, contro la Francia (4-1). Le azzurre cadono infatti nel secondo match contro la più quotata Svezia, reggendo di fatto solo un tempo. Le nostre portacolori subiscono gol dopo 9’50” da Adolfsson e, grazie alle parate di Fedel, riescono a tenere la partita in bilico e sull’1-0 fino all’intervallo. Le scandinave, però, escono alla distanza nella ripresa e indirizzano definitivamente il match con le reti di Lundin e Hjalmarsson. Vano il gol della bandiera di Stocker, Olsson ristabilisce le distanze e le svedesi dilagano: finisce 6-1, con la doppietta di Johansson. Svezia a punteggio pieno (2-0) e primo ko per le azzurre (1-1), che vengono raggiunte da Germania e Giappone.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

