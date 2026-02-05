Hockey, le azzurre debuttano con una vittoria: 4-1 alla Francia

MILANO (ITALPRESS) – La nazionale femminile di hockey ghiaccio si presenta con una vittoria al torneo olimpico di Milano-Cortina: le azzurre, inserite nel gruppo B, hanno sconfitto in rimonta la Francia per 4-1 con le reti di Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere all’Arena Santa Giulia. Si tratta del primo successo di sempre delle azzurre in un torneo olimpico visto che nella precedente partecipazione, a Torino 2006, l’Italia perse tutte e tre le partite della fase a gironi. La nazionale tornerà sul ghiaccio sabato per affrontare la Svezia.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]