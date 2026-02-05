Hockey, le azzurre debuttano con una vittoria: 4-1 alla Francia

Italy team during the Ice Hockey Women's Preliminary Round Group B match between France and Italy at Milano Santagiulia Ice Hockey Arena as part of the Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 on February 5, 2026 in Milan, Italy. Photo by JMP/ABACAPRESS.COM

MILANO (ITALPRESS) – La nazionale femminile di hockey ghiaccio si presenta con una vittoria al torneo olimpico di Milano-Cortina: le azzurre, inserite nel gruppo B, hanno sconfitto in rimonta la Francia per 4-1 con le reti di Tutino, Roccella, Fantin e Della Rovere all’Arena Santa Giulia. Si tratta del primo successo di sempre delle azzurre in un torneo olimpico visto che nella precedente partecipazione, a Torino 2006, l’Italia perse tutte e tre le partite della fase a gironi. La nazionale tornerà sul ghiaccio sabato per affrontare la Svezia.

