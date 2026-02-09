Hockey, le Azzurre battono il Giappone e centrano una storica qualificazione ai quarti

Team Italy during Ice Hockey, Olympic Winter Games Milano-Cortina 2026 in Milano, Italy, February 09 2026

MILANO (ITALPRESS) – E’ una grande Italia quella che batte il Giappone e ottiene una storica qualificazione ai quarti di finale del torneo femminile olimpico di hockey. Finisce 3-2 per le azzurre: decisive le due reti di Matilde Fantin nel primo periodo e quella di Kristin Della Rovere a inizio terza frazione (per le avversarie gol di Ukita e Shiga), oltre a un’ottima prova di Gabriella Durante, capace di fermare quasi tutti i tentativi delle nipponiche. Domani la squadra di coach Bouchard chiuderà la fase eliminatoria sfidando la Germania alle 16.40.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

