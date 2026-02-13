Hockey, la Nazionale maschile viene sconfitta anche dalla Slovacchia

MILANO (ITALPRESS) – Si fa decisamente in salita il cammino della nazionale maschile di hockey ghiaccio ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Sconfitti all’esordio dalla Svezia, gli azzurri cedono anche alla Slovacchia: 2-3, nonostante le realizzazioni di Bradley e Gazley. Italia a quota 0 e attesa domani (ore 16.40) dalla Finlandia, in una sfida dove la vittoria potrebbe non bastare
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]