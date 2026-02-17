Hockey, Italia fuori ai play-off con la Svizzera

Mandatory Credit: Photo by Federico Manoni/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16650468ac) Damian Clara (ITA) during the Winter Olympic Games, Milano Cortina 2026, at the Milano Santagiulia IHO Arena, on February 14, 2026 in Milano, Italy Olympics 2026 Milano Cortina: Ice Hockey Men's: FINLAND 11:0 ITALY, Lombardy - 14 Feb 2026

MILANO (ITALPRESS) – Si ferma ai play-off il percorso dell’Italia di hockey maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri, dopo le sconfitte ai gironi con Finlandia, Slovacchia e Svezia, si arrendono alla Svizzera, in gol con Kurashev (2′) Josi (11′) e Hischier (46′), con il punteggio di 3-0. Elvetici che avanzano ai quarti dove troveranno la Finlandia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

