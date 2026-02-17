Hockey, Italia fuori ai play-off con la Svizzera

MILANO (ITALPRESS) – Si ferma ai play-off il percorso dell’Italia di hockey maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri, dopo le sconfitte ai gironi con Finlandia, Slovacchia e Svezia, si arrendono alla Svizzera, in gol con Kurashev (2′) Josi (11′) e Hischier (46′), con il punteggio di 3-0. Elvetici che avanzano ai quarti dove troveranno la Finlandia.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]