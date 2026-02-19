Hockey, gli Usa vincono l’oro nel torneo femminile: Canada ko in finale

MILANO (ITALPRESS) – Gli Usa si prendono la rivincita dopo un quadriennio e si aggiudicano il torneo olimpico femminile di hockey sul ghiaccio dei Giochi di Milano-Cortina. All’Arena Santa Giulia, il Canada – cinque ori nelle ultime sei edizioni – passa in vantaggio con O’Neill ma a due minuti dalla fine Knight trova la deviazione vincente per il pari. All’overtime Keller completa la rimonta per il 2-1 finale in favore del team Usa. Terzo oro olimpico di sempre per la nazionale statunitense femminile, sempre a spese del Canada (gli altri nel 1998 e nel 2018), che invece si era imposto quattro anni fa.

