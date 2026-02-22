Hockey, gli Stati Uniti conquistano l’oro dopo 46 anni: Canada ko all’overtime

MILANO (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti sono campioni olimpici nell’hockey maschile. Nell’ultima giornata dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, la nazionale a stelle e strisce batte il Canada 2-1 all’overtime, vince il terzo oro della sua storia e lo fa nel giorno dell’anniversario dei 46 anni del “Miracle on Ice”.

Il 22 febbraio 1980, infatti, gli Usa – che si presentavano in finale ai Giochi di Lake Placid con una squadra composta da dilettanti e giocatori universitari – riuscirono nell’impresa di battere l’Unione Sovietica e nel conquistare quello che sarebbe stato il secondo oro olimpico della loro storia.

Il 22 febbraio del 2026 gli Stati Uniti tornano a mettersi al collo il metallo più pregiato grazie alla rete decisiva di Jack Hughes, arrivata dopo un minuto e quaranta secondi di tempo supplementare. Giocatori americani che appena finita la partita hanno dedicato il trionfo a Johnny Gaudreau, hockeista statunitense scomparso il 29 agosto 2024 in un incidente stradale. Con la vittoria nel torneo maschile, gli Usa completano una storica doppietta e si prendono l’oro olimpico sia con gli uomini che con le donne. Sconfitta amara per il Canada, ko in finale sia al maschile che al femminile.

Stati Uniti che conquistano la medaglia d’oro numero 12, a cui si aggiungono 12 argenti e 9 bronzi, e chiudono i Giochi al secondo posto nel medagliere. In testa l’imprendibile Norvegia (18-12-11). Completa il podio l’Olanda (10-7-3) davanti a un’Italia da 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

