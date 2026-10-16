ROMA (ITALPRESS) – Hitachi Energy e Ansaldo Energia hanno firmato un memorandum of understanding per sviluppare e commercializzare soluzioni energetiche integrate, progettate per consentire ai clienti di disporre più rapidamente di energia affidabile e rispondere alla rapida crescita del fabbisogno elettrico con maggiore flessibilità, resilienza e rapidità. La collaborazione punta a unire competenze complementari nella generazione di energia e nelle infrastrutture di rete, combinando le tecnologie di Ansaldo Energia per turbine a gas e generatori con la leadership di Hitachi Energy nell’integrazione completa dei sistemi di rete, dall’alta tensione ai trasformatori, fino all’automazione e all’elettronica di potenza. Insieme, le due aziende intendono sviluppare soluzioni integrate per la generazione e l’elettrificazione in grado di servire sia i mercati a 60 Hz sia quelli a 50 Hz, anche per applicazioni nei data center. “La domanda di energia elettrica sta crescendo a un ritmo che non vedevamo da decenni, mentre il mondo entra nell’era dell’elettricità”, ha dichiarato Andreas Schierenbeck, ceo di Hitachi Energy.

“Poiché la crescita della domanda continua a superare quella delle infrastrutture disponibili, la necessità di soluzioni energetiche scalabili e rapidamente implementabili è diventata sempre più urgente. Combinando i nostri punti di forza complementari con quelli di Ansaldo Energia, aiutiamo i clienti a rendere disponibile nuova capacità, ad accelerare i tempi di disponibilità dell’energia e a costruire sistemi energetici resilienti, in grado di sostenere la crescita economica e l’innovazione digitale”, ha aggiunto. “Rispondere alla crescente domanda mondiale di elettricità richiede una collaborazione più stretta lungo l’intera catena del valore dell’energia. Combinando le tecnologie di Ansaldo Energia per la generazione con le competenze di Hitachi Energy nelle infrastrutture di rete, offriremo soluzioni integrate in grado di accelerare la realizzazione dei progetti e garantire la scala, la flessibilità e l’affidabilità richieste dalla nuova generazione di infrastrutture industriali, digitali ed energetiche”, ha sottolineato Fabrizio Fabbri, ceo di Ansaldo Energia.

– foto ufficio stampa Ansaldo Energia –

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