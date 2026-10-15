Gse, nominati i vertici della società controllata Acquirente Unico: Contini presidente e Moles amministratore delegato

ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio di amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici ha fornito indicazioni di voto sulle nomine previste nell’assemblea della società controllata Acquirente Unico. Il cda del Gse ha indicato Barbara Debra Contini come presidente e Rocco Giuseppe Moles, Oreste Scurti, Maria Chiara Fazio e Cosimo Danilo Raimondi come componenti del consiglio di amministrazione, invitando il nuovo cda ad attribuire a Rocco Giuseppe Moles la carica di amministratore delegato.

Il consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2028. Il cda del Gse ha inoltre fornito indicazioni di voto sulle nomine del nuovo Collegio Sindacale di Acquirente Unico, indicando Tullio Patassini come presidente, Donatella Bellini e Stefano Grossi come Sindaci effettivi e Giancarlo Sestini e Isabella Lancia come Sindaci supplenti.

Il Gse “ringrazia i componenti degli organi societari uscenti per l’impegno profuso e per il lavoro svolto nel corso del loro mandato, a beneficio della società e dell’intero Gruppo, e rivolge ai nuovi componenti un augurio di buon lavoro per l’incarico che sono chiamati a ricoprire”.

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