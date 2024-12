Hi-Tech & Innovazione Magazine – 17/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Via libera allo "scudo" per difendere la cybersicurezza europea - Chi utilizza l'Intelligenza Artificiale risparmia quasi un’ora di lavoro al giorno - Cyber attacchi, una nuova soluzione per le imprese fsc/abr/gtr