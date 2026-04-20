Herpes Zoster e RSV, la vaccinazione per adulti e fragili strumento di longevità

ROMA (ITALPRESS) - Ampliare la vaccinazione per adulti e fragili - a partire da quelle contro Herpes Zoster e Virus Respiratorio Sinciziale - è un passaggio cruciale in un Paese come l'Italia in cui quasi un cittadino su quattro ha più di 65 anni e l’aumento della longevità si accompagna a un crescente carico di cronicità: questo il tema al centro di un incontro al ministero della Salute organizzato da Aristea International con il contributo non condizionante di GSK, che ha riunito istituzioni, Regioni, società scientifiche e associazioni civiche. fsc/gsl