MILANO (ITALPRESS) – Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie B all’estero in tutto il mondo, ha annunciato un nuovo accordo con Mola, network di entertainment indonesiano in forte crescita, per la trasmissione del campionato italiano di calcio di Serie B in Indonesia. Helbiz Media ha assegnato i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere le partite in full HD così come gli highlights per le prossime 3 stagioni (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), a Mola, la Pay TV indonesiana in carica, la cui holding è anche proprietaria del club Como che attualmente milita nel Campionato di Serie B. Mola trasmetterà in diretta 4 partite a settimana, comprese le partite del Como. L’accordo segna un importante risultato per la Lega, che raggiunge così anche Paesi con un ruolo chiave in Asia, dopo gli annunci degli scorsi giorni riguardanti Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna e America Latina, e rappresenta un passo importante per il Campionato di Serie B nel percorso di crescita internazionale capace di attrarre l’interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.

“Dopo gli accordi in Europa e in America Latina, trasmetteremo la serie B in un altro continente come quello asiatico, in un paese strategico come l’Indonesia – sottolinea il presidente della Lega B, Mauro Balata -. Mai come quest’anno, la nostra capacità di espansione a livello internazionale sta raggiungendo un livello che ci permette di guardare a questo campionato con grande entusiasmo”.

“La nostra visione internazionale continua a prendere forma con grande velocità – spiega Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media -. Trasmettere il campionato di serie B in Indonesia, in un continente, come quello asiatico, ad alta densità non solo di popolazione ma soprattutto di tifosi appassionati, è un tassello fondamentale della nostra strategia di crescita e della nostra volontà di continuare a espandere il business del calcio italiano a livello globale”.

“Siamo emozionati all’idea di portare il Campionato di Serie B in Indonesia attraverso Mola – dice Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale di Mola -, un’operazione che non solo ci permette di condividere il nostro entusiasmo con gli appassionati di calcio nel nostro Paese e di seguire il nostro club Como 1907 che milita in Serie B; ma anche perchè gli abbonati saranno in grado

di vedere in streaming le partite di un campionato formato da squadre celebri come Parma, Brescia e Perugia, che hanno fatto la storia del calcio italiano”.

