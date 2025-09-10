Harry in visita da Re Carlo 19 mesi l’ultima volta, l’incontro è durato 55 minuti

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Incontro tra il Principe Harry e Re Carlo d’Inghilterra: per la prima volta da febbraio 2024, quando il Duca di Sussex andò a trovare il padre che qualche giorno prima aveva annunciato di essere in cura per un cancro, Harry si presentato nel pomeriggio a Clarence House, la residenza londinese del Re per un incontro durato circa 55 minuti. Buckingham Palace ha fatto sapere che i due hanno preso insieme un tè.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).