Hamas rilascia l’ostaggio Edan Alexander, fonti “Trattative immediate per accordo di pace”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – L’ostaggio israelo-statunitense Idan Alexander è stato consegnato alla Croce rossa dai miliziani palestinesi di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani. Alexander è ora diretto verso Israele

Il rilascio di Edan Alexander porterà immediatamente a colloqui per un accordo più ampio volto a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente statunitense Cnn citando una fonte che ha familiarità con i colloqui indiretti tra gli Stati Uniti e il movimento islamista palestinese Hamas.

“Entreremo in trattative immediate per un accordo di pace”, dice la fonte. Funzionari statunitensi, tra cui il presidente Donald Trump, hanno definito il potenziale rilascio di Alexander come un primo passo verso la fine della guerra e la liberazione di tutti gli ostaggi.

Il ministro dell’Agricoltura israeliano Avi Dichter, politico vicino al primo ministro Benjamin Netanyahu, ha detto oggi alla tv pubblica Kan che Israele resisterà alle pressioni degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza senza raggiungere i suoi obiettivi. “Non siamo la 51ma stella sulla bandiera Usa. Gli obiettivi della guerra non sono cambiati“, ha detto Dichter.

