Hamas “No al negoziato sul nostro disarmo a Gaza”

GAZA (ITALPRESS) – L’unico punto di partenza per un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “è il ritiro dell’esercito israeliano e la fine della guerra, non il nostro disarmo”. Questa la risposta che la delegazione di Hamas in visita al Cairo ha dato ai mediatori egiziani.

Lo ha dichiarato un alto esponente di Hamas alla tv qatariota Al-Jazeera. La proposta dell’Egitto prevedeva l’avvio del negoziato per disarmare Hamas, ha aggiunto. L’emittente saudita Al-Sharq ha reso noto che una delegazione di Hamas è tornata a Doha, dopo i colloqui al Cairo e dovrebbe fornire una risposta “entro pochi giorni”. La proposta israeliana prevederebbe la richiesta di rilasciare 11 ostaggi.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)