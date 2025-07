Hamas ‘flessibile’ sulla proposta di disarmo, ma proseguono i raid israeliani a Gaza. Almeno 21 i morti

ROMA (ITALPRESS) – I membri del movimento islamista palestinese Hamas avrebbero mostrato “flessibilità” sulla questione del disarmo per raggiungere una tregua duratura nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente saudita Asharq, citando fonti di Hamas. Israele ha chiesto come condizione per un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza il disarmo del gruppo islamista responsabile dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023.

Oggi è attesa la risposta di Hamas alla proposta di cessate il fuoco che contempla anche la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, presentata dai mediatori del Qatar. Secondo Asharq, il gruppo terroristico potrebbe impegnarsi, attraverso i mediatori Qatar ed Egitto, a porre fine al contrabbando di armi, fermare la produzione di armi nella Striscia di Gaza e consegnare le armi esistenti che verrebbero immagazzinate in un luogo senza alcuna presenza di Hamas.

Il gruppo islamista potrebbe decidere di accettare la proposta dei mediatori in cambio dell’istituzione di un meccanismo chiaro per il ritiro delle Forze di difesa israeliane dalla Striscia di Gaza.

Nel frattempo però sono almeno 18 i palestinesi uccisi a causa dei raid israeliani sulla Striscia di Gaza dall’alba, e decine di altri sono rimasti feriti. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera, citando fonti sanitarie di Gaza. Tra le vittime, 15 persone sono state uccise dopo un bombardamento vicino alle tende che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Al-Mawasi, vicino alla città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, secondo le fonti. Un’altra persona è stata uccisa dal fuoco israeliano mentre aspettava di ricevere gli aiuti nei pressi del punto di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation vicino al Corridoio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale.

