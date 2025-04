Hamas chiede a un tribunale britannico la rimozione etichetta terrorista

ROMA (ITALPRESS) – L’alto funzionario di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha presentato una lunga deposizione testimoniale a un tribunale britannico, sostenendo che Londra dovrebbe rimuovere la sua definizione di Hamas come gruppo terroristico.

Il gruppo palestinese afferma di essere “un movimento di liberazione e resistenza islamico palestinese il cui obiettivo è liberare la Palestina e contrastare il progetto sionista”, in un documento riportato dal sito Drop Site News.

Abu Marzouk sostiene che l’attacco del 7 ottobre fosse diretto esclusivamente contro obiettivi militari, asserendo falsamente che gli attacchi ai civili quel giorno fossero marginali o perpetrati principalmente da non membri di Hamas. Accusa la Gran Bretagna di complicità nel “genocidio” israeliano contro i palestinesi, armando Israele, e sostiene che ciò non rappresenti una minaccia per il Regno Unito.

Un team legale che rappresenta Hamas pro bono – poiché sarebbe illegale ricevere denaro dal gruppo – sostiene nella propria documentazione che, sebbene le azioni di Hamas rientrino nella definizione di “terrorismo” secondo la legge britannica, lo stesso vale per quelle delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), dell’esercito ucraino e persino dell’esercito britannico.

