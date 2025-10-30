ROMA (ITALPRESS) – Sono state identificate le due salme restituite da Hamas a Israele. Si tratta di Amiram Cooper e di Sahar Baruch. Sono i due ostaggi che il movimento aveva comunicato di avere trovato martedì, prima che Israele tornasse a bombardare Gaza. “Il governo israeliano condivide il profondo dolore delle famiglie Cooper e Baruch e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro, Benjamin Netanyahu. A questo punto, sono 11 gli ostaggi deceduti i cui resti sono ancora trattenuti a Gaza.

NETANYAHU “SMILITARIZZEREMO GAZA”

Israele “ha ancora lavoro da fare” a Gaza. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu durante la cerimonia di laurea dei cadetti alla scuola ufficiali Bahad 1. “Se Hamas continuerà a violare esplicitamente il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli di due giorni fa e ieri”, ha ammonito. “Decidiamo noi e agiamo ogni volta che è necessario per rimuovere minacce immediate alle nostre forze. Noi decidiamo e agiamo”, ha ribadito in risposta alle critiche secondo cui i vincoli Usa avrebbero portato a risposte tiepide agli attacchi letali di Hamas contro i soldati Idf. “Alla fine Hamas sarà disarmato e Gaza smilitarizzata. Se lo faranno truppe straniere, ottimo. Se non lo faranno, lo faremo noi”, ha concluso Netanyahu.

