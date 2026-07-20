Haiki+ e Circularity, sostenibilità leva di crescita per le imprese

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità entra sempre più nel cuore delle strategie industriali italiane. Non più soltanto un elemento di reputazione, ma una vera leva economica capace di generare risparmi, efficienza e vantaggi competitivi. È quanto emerge dalla quinta edizione dell’Osservatorio Clean Technology 2026 realizzato da Eumetra per Haiki+ e Circularity, su un campione di 400 piccole, medie e grandi imprese italiane. f12/mgg/gtr