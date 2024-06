Guterres, ultimo appello per il clima

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un ultimo appello per il clima prima che sia troppo tardi, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres l'ha fatto nella Family Hall of Ocean Life dell’American Museum of Natural History di New York. Citando l’ultimo rapporto del Copernicus Climate Change Service della Commissione europea, Guterres ha ricordato al numeroso pubblico di diplomatici, economisti, finanzieri, docenti, artisti e giornalisti presenti che il mese scorso è stato il maggio più caldo della storia. E che per contenere l'incremento delle temperature entro il grado e mezzo sarà necessario che le emissioni globali diminuiscano del 9%. Il punto di non ritorno in caso contrario sarà superato. abr/gtr (Interviste e immagini di Stefano Vaccara)