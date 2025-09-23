NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Gaza “gli orrori stanno arrivando ad un livello mostruoso, sono il risultato di decisioni che sfidano i diritti umani di base”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo discorso davanti all’Assemblea generale. “La dimensione della morte e della distruzione vanno oltre ogni altro conflitto che ho visto negli anni da Segretario Generale. La Corte Internazionale di Giustizia deve applicare la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini del genocidio nella striscia di Gaza”, ha proseguito.

“Una soluzione a due Stati va riaffermata, è stato fatto ieri in maniera eloquente”, ha spiegato. “Dobbiamo invertire queste tendenze pericolose in quella zona, l’espansione delle colonie, la violenza e la minaccia continua della missione devono finire”, ha dichiarato. Guterres ha precisato anche che “niente può giustificare il massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas e la presa degli ostaggi e nulla può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese, l’ucccisione di civili, donne e bambini, e l’aver affamato un popolo”.

In Ucraina “la violenza continua contro i civili, le infrastrutture civili vengono distrutte, e questo minaccia la pace globale“, ha aggiunto. “Ho chiesto ultimamente uno sforzo diplomatico agli Stati Uniti e altri Paesi, dobbiamo lavorare per un piano di cessate il fuoco ed una pace durevole e giusta in base alla carta (delle nazioni Unite), alle risoluzioni e alla legge internazionale”, ha detto Guterres.

