Guida arbitra il derby Milan-Inter, Juventus-Napoli a Sozza

ROMA (ITALPRESS) – La 10^ giornata di campionato propone due grandi classici del calcio italiano e, all’indomani degli ultimi due posticipi del turno infrasettimanale, il designatore arbitrale Daniele Orsato ha fatto le sue scelte. Sarà Marco Guida a dirigere Milan-Inter in programma sabato 31 alle 20.45 a San Siro. Insieme al fischietto della sezione di Torre Annunziata, saranno protagonisti nel derby della Madonnina gli assistenti Peretti e Perrotti, il quarto uomo Di Bello e gli arbitri Var Mazzoleni e Camplone. Al di là della classifica, l’altro big-match è in programma domenica 1 novembre alle 20.45: Juventus-Napoli è stata affidata a Simone Sozza di Seregno. Con lui i guardalinee Imperiale e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Doveri e gli arbitri Var Meraviglia e Gariglio. Per quanto riguarda alcune delle altre partite in programma, per Udinese-Roma (sabato 31 alle 18) è stato designato Fabio Maresca di Napoli, mentre Lazio-Cagliari è stata affidata ad Andrea Colombo di Como.

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