Memphis ferma Portland nella notte Nba, Atlanta piega Cleveland

ROMA (ITALPRESS) – Memphis non si ferma e vince anche la sfida tra imbattute sul parquet di Portland. I Grizzlies (5-0) si impongono per 124-103 e infliggono il primo ko stagionale ai Trail Blazers (3-1), grazie a un secondo tempo da 66-45 dopo il 58-58 dell’intervallo. Protagonista il rookie Cameron Boozer, che firma la prima tripla doppia della carriera con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Diciotto punti anche per Isaiah Stewart, mentre ai padroni di casa non bastano i 24 punti con 9 rimbalzi e 7 assist di Deni Avdija.

Si sblocca New Orleans (1-4), che vince lo scontro tra squadre ancora a secco contro Sacramento (0-5) per 132-120. Jeremiah Fears sfiora la tripla doppia con 22 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, affiancato da uno Zion Williamson da 22 punti. I Pelicans cambiano passo nel terzo quarto, con un parziale di 21-4 che indirizza la sfida. Per i Kings non bastano i 34 punti e 14 assist del rookie Darius Acuff Jr., né i 24 a testa di De’Andre Hunter e Precious Achiuwa.

Torna al successo anche Atlanta (3-3), che interrompe una serie di tre sconfitte piegando Cleveland (3-2) per 114-111. Onyeka Okongwu trascina gli Hawks con 29 punti e 12 rimbalzi, seguito da Nickeil Alexander-Walker con 25 punti e Aaron Wiggins con 20 dalla panchina. I Cavaliers recuperano fino al -1 negli ultimi secondi, ma Alexander-Walker firma i due liberi decisivi a 15″3 dalla sirena e Donovan Mitchell fallisce i tentativi dall’arco per il pareggio. Agli ospiti non bastano i 24 punti di James Harden e i 22 dello stesso Mitchell.

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