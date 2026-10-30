MotoGp, Marc Marquez il più veloce nel venerdì di Sepang

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez è il più veloce nella sessione di Practice al Gran Premio della Malesia, valido per il Mondiale di MotoGp. Sul circuito di Sepang, lo spagnolo della Ducati gira in 1’57″000, precedendo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0″109 e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 0″167. Quarto crono per Pedro Acosta (Ktm) a 0″380, davanti agli italiani Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a 0″442 e Marco Bezzecchi (Aprilia) a 0″475. Pecco Bagnaia (Ducati) dovrà passare per il Q2 dopo il dodicesimo tempo a 0″807 dalla testa, mentre Jorge Martin ha deciso di non disputare la Practice per concentrarsi sul resto del weekend, dopo essere stato dichiarato ‘fit’ a pochi giorni dall’infortunio al polso.

Marc Marquez era in precedenza stato il più veloce anche nella prima sessione di prove libere con un crono di 1’58″912, precedendo l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Ktm di Pedro Acosta, entrambi a 0″474 dalla testa. La MotoGp torna in pista sabato alle 3.50 italiane per le prove libere 2, seguite dalle qualifiche dove si deciderà la griglia di partenza di sprint e gara lunga.

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