WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I media delle fake news odiano riportare i successi ottenuti dall’esercito degli Stati Uniti contro l’Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei. L’Iran aveva piani per conquistare l’intero Medio Oriente e annientare completamente Israele. Proprio come l’iran stesso, quei piani sono ora morti”. Così sui social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che poco prima aveva annunciato di avere dato ordine al Comando Centrale degli Stati Uniti di condurre “uno dei più potenti bombardamenti nella storia del Medio Oriente, annientando completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg, il gioiello della corona iraniana. Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto ma, per ragioni di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull’isola”

“Tuttavia – prosegue Trump -, qualora l’Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione. Durante il mio primo mandato, e tuttora, ho ricostruito le nostre forze armate trasformandole nella forza più letale, potente ed efficace, di gran lunga, al mondo. L’Iran non ha la capacità di difendere nulla di ciò che vogliamo attaccare: non c’è niente che possano fare al riguardo. L’Iran non avrà mai un’arma nucleare, né avrà la capacità di minacciare gli Stati Uniti d’America, il Medio Oriente o, del resto, il mondo intero. L’esercito iraniano e tutti gli altri coinvolti in questo regime terroristico – chiosa il presidente americano – farebbero bene a deporre le armi e a salvare quel che resta del loro paese, che non è molto”.

Secondo quanto riportato dai media iraniani, nessuna infrastruttura petrolifera è stata danneggiata dagli attacchi statunitensi sull’isola di Kharg. L’agenzia di stampa Fars, citando fonti sul posto, riferisce che non si sono registrati danni agli impianti petroliferi.

IRAQ, COLPITA L’AMBASCIATA USA A BAGHDAD

Secondo fonti locali un missile ha colpito l’eliporto del compound dell’ambasciata americana a Baghdad. Una fonte della sicurezza irachena ha dichiarato che l’attacco contro l’ambasciata Usa nella capitale irachena è stato condotto con razzi. Poco prima dell’attacco due miliziani del gruppo Kataeb Hezbollah erano stati uccisi nel corso di un raid.

HAMAS ESORTA TEHERAN A CESSARE ATTACCHI CONTRO I PAESI DEL GOLFO

Hamas ha esortato l’Iran di mettere fine agli attacchi contro i Paesi del Golfo. “Pur ribadendo il diritto della Repubblica islamica dell’Iran a rispondere a questa aggressione con tutti i mezzi disponibili, conformemente alle regole e al diritto internazionale, il movimento chiede ai suoi fratelli in Iran a non prendere come obiettivo i Paesi vicini”, sottolinea il movimento palestinese. Hamas ha anche chiesto alla comunità internazionale di “lavorare per fermare” immediatamente la guerra in corso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)