TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Nuove violentissimi esplosioni nella notte e nelle prime ore del mattino in diverse zone della capitale iraniana Teheran. Lo riportano diversi media statali iraniani e fonti internazionali. Colpiti diversi luoghi simbolo del potere e della teocrazia. Colonne di fumo, in particolare nei pressi dell’aeroporto Mehrabad.

Le autorità sanitarie libanesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise e 35 ferite negli attacchi aerei israeliani avvenuti durante la notte nella città di Nabi Chit.

Secondo quanto riporta Al Jazeera, il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica ha rivendicato la distruzione di sistemi radar, strutture di stoccaggio carburante, piste negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait. l’Irgc ha dichiarato che l’operazione ha coinvolto attacchi su larga scala e combinati con missili e droni di nuova generazione. Per l’Irgc l’attacco ha distrutto un sistema radar avanzato di allerta precoce, hangar utilizzati per la manutenzione dei droni MQ-9 e strutture collegate agli aerei da ricognizione statunitensi, incluso l’U-2. L’Irgc ha inoltre segnalato pesanti attacchi missilistici sulla base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, affermando che missili hanno danneggiato i sistemi radar della base, le strutture di stoccaggio carburante e due piste utilizzate dagli aerei statunitensi.

PRESIDENTE IRAN “CHIEDIAMO SCUSA AI PAESI VICINI”

“Ieri il Consiglio direttivo temporaneo ha approvato che non ci saranno più attacchi contro i paesi vicini né lanci di missili, a meno che un attacco contro l’Iran non provenga da quei paesi. Chiedo scusa ai paesi vicini. Non abbiamo alcuna intenzione di aggredire altri paesi”. Lo ha detto alla tv pubblica iraniana, il presidente, Masoud Pezeshkian.

ESPLOSIONI NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DI DUBAI

Segnalate esplosioni a Dubai nella zona dell’aeroporto. “Le autorità di Dubai hanno confermato che un incidente di lieve entità, causato dalla caduta di detriti in seguito a un’intercettazione di un drone, è stato contenuto con successo. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità hanno inoltre smentito le segnalazioni circolate sui social media riguardanti eventuali incidenti all’aeroporto internazionale di Dubai”. Lo si legge sul profilo X del Dubai Media Office.

“Per garantire la sicurezza dei passeggeri, dei dipendenti aeroportuali e dei membri degli equipaggi degli aerei, le operazioni all’aeroporto Dubai International (DXB) sono temporaneamente sospese. Tutte le procedure sono state condotte in linea con i protocollo di sicurezza stabiliti”. Lo comunica sul suo profilo X il Dubai Media Office.

Emirates ha momentaneamente sospeso i suoi voli dallo scalo emiratino di Dubai, ma ha annunciato che riprenderà le operazioni. “I passeggeri che hanno confermato la prenotazione per i voli di questo pomeriggio possono recarsi in aeroporto. Questo vale anche per i clienti in transito a Dubai, se anche il loro volo in coincidenza è operativo” fa sapere la compagnia aerea. “Emirates continua a monitorare la situazione e aggiornerà il suo programma operativo di conseguenza. Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la pazienza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la nostra massima priorità e non sarà compromessa” si legge ancora nella nota.

– foto di repertorio IPA Agency –

