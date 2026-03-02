Iran, Tajani “In contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medio Oriente”

Mandatory Credit: Photo by Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15237822l) Antonio Tajani, Italian Foreign Minister holds a press conference at NATO headquarters in Brussels, Belgium, on 4.04.2025, following the conclusion of the North Atlantic Council meeting, where ministers discussed alliance unity and continued support for Ukraine. Photo by Wiktor Dabkowski Press Conferences After NATO Council In Brussels, Belgium - 04 Apr 2025

ROMA (ITALPRESS) – “In contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medioriente, seguo le condizioni di tutti gli italiani, civili e militari, che sono nell’area”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Stamane – aggiunge – riunione con gli ambasciatori ed i consoli per valutare e decidere iniziative a tutela dei connazionali. Riunirò anche la task force commercio estero per informare le nostre imprese su iniziative e possibili conseguenze economiche provocate dalla guerra”

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

