TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe raggiunto un accordo su chi eleggere come nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l’uccisione di Ali Khamenei. Lo ha reso noto un membro dell’organismo, l’ayatollah Mohammad-Mehdi Mirbaqeri, riferendo che è stata raggiunta un’opinione quasi definitiva e si è formata una maggioranza significativa.

Le forze armate israeliane perseguiranno qualsiasi successore dell’ayatollah Ali Khamenei e chiunque sia coinvolto nel processo di nomina del nuovo leader. Lo rende noto l’Idf, secondo quanto riferiscono i media.

L’Iran ha avvertito di essere in grado di combattere “per almeno altri sei mesi di guerra intensa contro Usa e Israele al ritmo attuale delle operazioni”. Lo ha dichiarato Ali Mohammad Naini, portavoce del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. “Non ci arrenderemo mai”, hanno detto le forze iraniane. Secondo stime fornite da alcuni funzionari americani al Congresso negli ultimi giorni, Teheran ha ancora il 50% del suo programma missilistico e una quota ancora maggiore di droni. Lo ha riferito anche il New York Times.

TORRE IN FIAMME IN KUWAIT

Un incendio ha avvolto una torre a Kuwait City in seguito ad attacchi di droni. Le fiamme sono scoppiate in una sede governativa dell’Istituto pubblico per la sicurezza sociale. Il rogo è sotto controllo, riferiscono dal Dipartimento di Kuwait City. I Guardiani della Rivoluzione in Iran hanno riferito di avere attaccato con droni e missili una base aerea in Kuwait, rendendo noto che due vigili del fuoco sono morti.

