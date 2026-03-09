MANAMA (BAHREIN) (ITALPRESS) – Un attacco con un drone iraniano ha provocato il ferimento di 32 civili nell’area di Sitra, in Bahrein. Quattro di loro sono in gravi condizioni e hanno richiesto un intervento chirurgico. Lo riferiscono i media locali. Tra i feriti ci sono anche bambini. Un attacco iraniano contro un impianto petrolifero di Al Ma’ameer in Bahrein ha causato un incendio e gravi danni.

GLI EMIRATI ARABI INTERCETTANO MISSILI E DRONI DALL’IRAN

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato di essere attualmente impegnato nel contrastare minacce balistiche e con droni provenienti dall’Iran. “Stiamo gestendo minacce missilistiche e con velivoli senza pilota in arrivo dall’Iran”, si legge in una nota ufficiale. Il dicastero ha precisato che “i rumori uditi in diverse aree del Paese sono il risultato delle intercettazioni di minacce aeree in corso”. Le autorità emiratine non hanno fornito ulteriori dettagli su eventuali impatti o sul numero di vettori intercettati.

LE FORZE DI DIFESA ISRAELIANE “COLPITE INFRASTRUTTURE DEL REGIME IRANIANO”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno completato un’altra ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime iraniano in diverse regioni dell’Iran. Su X, le Idf hanno annunciato che nell’ambito degli attacchi l’Aeronautica militare ha attaccato un impianto di produzione di motori per i razzi e siti di lancio di missili balistici a lungo raggio destinati al lancio verso Israele. Contemporaneamente, sono state colpite infrastrutture militari delle forze di sicurezza interna e dei Basij, tra cui il quartier generale provinciale dei Basij del regime, il quartier generale delle forze di sicurezza interna a Isfahan, un’altra base utilizzata dai pasdaran e dai Basij, e il quartier generale della polizia dei pasdaran.

