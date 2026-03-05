TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Una serie di esplosioni hanno colpito Teheran nelle ultime ore. I media locali hanno riportato un’esplosione nella parte occidentale di Teheran, alcune nella città di Karaj. L’Iran ha invece annunciato di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno.

L’IRAN “GLI USA RIMPIANGERANNO AMARAMENTE L’ATTACCO ALLA FREGATA DENA”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha duramente accusato gli Stati Uniti di aver colpito senza preavviso una fregata della Marina militare di Teheran in acque internazionali, definendo l’azione una “follia” che Washington “rimpiangerà amaramente”. In un post su X, Araqchi ha dichiarato: “Gli Stati Uniti hanno commesso un’atrocità in mare, a 2000 miglia dalle coste iraniane. La fregata Dena, ospite della Marina indiana e con a bordo circa 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza alcun avvertimento preventivo”. Il ministro ha aggiunto: “Conservate le mie parole: gli Stati Uniti rimpiangeranno duramente il precedente che hanno creato attaccando una fregata in acque internazionali”.

L’incidente si riferisce al siluramento della fregata IRIS Dena (classe Moudge), avvenuto martedì nel Oceano Indiano a circa 40 miglia nautiche a sud di Galle, al largo delle coste meridionali dello Sri Lanka. La nave è affondata dopo essere stata colpita da un siluro lanciato da un sottomarino d’attacco statunitense, come confermato dal segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, che ha definito l’operazione “quiet death” (morte silenziosa) e il primo affondamento di una nave nemica con siluro da parte di un sottomarino americano dai tempi della Seconda guerra mondiale. Le autorità dello Sri Lanka hanno recuperato 87 corpi e soccorso 32 marinai feriti, mentre decine di altri risultano ancora dispersi. La fregata stava rientrando in Iran dopo aver partecipato a un’esercitazione navale nel Golfo del Bengala.

