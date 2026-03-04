TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran. “L’Aeronautica Militare israeliana, guidata dai servizi segreti, ha completato un’altra ondata di attacchi contro i centri di comando del regime terroristico iraniano in tutta Teheran”, rende noto l’esercito, aggiungendo che questi centri “vengono usati dal regime iraniano per mantenere il controllo in tutto l’Iran e per fornire valutazioni sulla situazione”.

Un’ondata di attacchi aerei israeliani a Teheran ieri ha inoltre colpito decine di centri di comando della forza paramilitare iraniana Basij e delle forze di sicurezza interne. Durante gli attacchi, sono stati colpiti siti appartenenti alla divisione logistica dell’esercito iraniano, lanciatori di missili e sistemi di difesa aerea.

KATZ MINACCIA IL SUCCESSORE DI KHAMENEI

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, afferma che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un “obiettivo inequivocabile di eliminazione”. “Qualsiasi leader nominato dal regime terroristico iraniano per continuare a guidare il piano per distruggere Israele, minacciare gli Stati Uniti e il mondo libero e i paesi della regione, e opprimere il popolo iraniano, sarà un obiettivo inequivocabile di eliminazione”, afferma Katz in una dichiarazione. “Non importa quale sia il suo nome o dove si nasconde”, aggiunge. Katz afferma che Israele “continuerà ad agire con piena forza, insieme ai nostri partner americani, per smantellare le capacità del regime e creare le condizioni perché il popolo iraniano lo rovesci e lo sostituisca”. La dichiarazione giunge dopo che ieri l’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto Montana Khamenei come nuova guida suprema e successore del padre.

NUOVI ATTACCHI DELL’IDF IN LIBANO

L’aeronautica israeliana ha colpito obiettivi del proxy iraniano in Libano, Hezbollah, a Dahye, nella periferia meridionale di Beirut, dopo un avviso di evacuazione. Nella notte sono stati rilevati circa 30 lanci tra razzi e droni verso il nord di Israele, tutti intercettati o caduti in zone aperte tranne uno. Nelle scorse ore, intorno alle 03:00, Israele ha colpito un edificio nella valle della Bekaa, provocando cinque morti, secondo i media libanesi.

