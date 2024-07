LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I viaggiatori stranieri e locali all’aeroporto internazionale di Malta hanno dovuto affrontare fino a 10 ore di ritardo per il guasto informatico globale di ieri.

Circa l’85% di tutti i voli ha subito ripercussioni. In una dichiarazione, l’aeroporto internazionale di Malta ha affermato che diverse compagnie aeree stanno riscontrando “interruzioni di rete” che interessano numerosi aeroporti in tutto il mondo, incluso quello di Malta. “Di conseguenza, sono previsti ritardi. Vi assicuriamo che stiamo lavorando diligentemente per gestire la situazione con il minimo disagio”.

Sebbene i sistemi IT dello scalo non siano stati colpiti dall’interruzione, l’aeroporto ha monitorato la situazione da vicino con le compagnie aeree interessate per garantire che i loro sistemi diventassero operativi non appena ripristinati.

