MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, si è sottoposto a un intervento chirurgico. A renderlo noto è lo stesso club inglese, attraverso un comunicato, nel quale specifica che il tecnico spagnolo soffre da tempo di forti dolori alla schiena e per questo è volato a Barcellona per un’operazione d’urgenza, eseguita dalla dottoressa Mireia Illueca. L’intervento ha avuto esito positivo e Guardiola adesso inizierà il percorso di riabilitazione a Barcellona. In sua assenza, il vice allenatore, Juan Manuel Lillo, supervisionerà gli allenamenti della prima squadra, che guiderà anche in campo fino al ritorno del tecnico, previsto dopo la prossima sosta per le Nazionali. “Tutto il Manchester City augura a Pep una pronta guarigione e non vede l’ora di rivederlo presto a Manchester”, conclude la nota. Intanto sui social spopola anche un video in cui Guardiola, multato per aver posteggiato in una zona vietata la sua auto, scherza con il vigile urbano. “Vuoi una foto? Devi pagare per il selfie”, ha detto Pep ridendo.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

