Gualtieri “L’Italia non è un Paese per giovani”

"Non è con le polemiche che si aiutano i giovani". Così, a margine degli Stati Generali della Natalità, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aggiunge: "Il nostro non è un Paese per giovani, se vanno all'Università devono pagare cifre altissime per una stanza o per un posto letto, in molti Paesi già quella è l'età in cui molti giovani fanno figli, qua devono fare salti mortali per riuscire ad avere un posto letto, quindi polemiche non le faccio".