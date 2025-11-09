Gualtieri inaugura il nuovo Parco Collinetta Boccea

ROMA (ITALPRESS) – Alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, del Consigliere Capitolino Antonio Stampete e della Presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti, la Collinetta Boccea torna alla città come spazio pubblico fruibile, inclusivo e sicuro, dove i lavori di riqualificazione vegetazionale e di messa in sicurezza si intrecciano per restituire a questo quadrante percorsi, aria pulita e luoghi di comunità.

Un intervento importante, portato avanti dal Municipio XIII, in dialogo costante con il Dipartimento Tutela Ambientale, che lo prende ora in carico in quanto area sopra i 20 mila metri quadrati. Il progetto è stato voluto e sostenuto dai comitati territoriali e questa mattina è stato presentato ai cittadini: un nuovo percorso per persone con disabilità con accesso da Via Aloisi Masella, “La Radura del Silenzio” un cammino in ghiaia con panchine per lettura e tempo libero, un rinnovato campo da basket e uno spazio dedicato ai cani. I lavori hanno interessato anche la componente vegetazionale, con la messa a dimora di 20 nuove alberature che arricchiscono l’area, da oggi dotata anche di una linea di illuminazione pubblica attraverso l’installazione di 15 pali tecnologia led.

“Da oggi questo quartiere dispone di una nuova bellissima area verde strappata al degrado insieme al Municipio e a tanti residenti, che da ora in poi si trasformerà in un vero e proprio parco ricco di iniziative, che vedrà l’Amministrazione sempre presente al fianco dei cittadini per garantire una manutenzione regolare. Poter contare su parchi accessibili a tutti i cittadini rappresenta un diritto civico primario e sono ancora troppe le zone della città dove servono più giardini pubblici e nuovi alberi. Noi intendiamo dare una risposta a tutti. La nostra filosofia è che ogni cittadino romano debba avere a disposizione degli spazi verdi belli e curati vicino a dove abita”, dichiara Roberto Gualtieri.

“Quando nasce un nuovo parco è una bella notizia per la città. Roma Capitale ha riqualificato questo spazio di quasi tre ettari grazie all’intervento del Municipio XIII e al dialogo con la collettività. Sono proprio gli interventi frutto anche del confronto con la cittadinanza quelli che restituiscono di più in termini di benessere collettivo: lo abbiamo visto con i Cento Parchi, che nascono anche in risposta a un’esigenza di riqualificazione diffusa che parte in molti casi da chi vive quotidianamente la città“, dichiara Sabrina Alfonsi. “L’ascolto che l’Amministrazione ha riservato ai comitati è stato importante per trasformare quest’area verde in vero e proprio parco, che dialoga con le scuole vicine e rinasce come spazio di socialità” conclude Alfonsi.

“Sono molto soddisfatta di questo risultato che abbiamo raggiunto. Questa mattina tantissime persone, famiglie e bambini a Collinetta Boccea insieme all’associazione dei volontari Acquafredda, agli scout, hanno potuto godere di uno splendido parco attrezzato e interamente riqualificato, un lavoro reso possibile grazie alla sinergia tra Municipio e Assessorato all’Ambiente Capitolino”, sottolinea Sabrina Giuseppetti.

– Foto ufficio stampa Comune di Roma –

(ITALPRESS).